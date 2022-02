Trasporto alimenti, controlli a tappeto della Polizia Stradale

Sotto la lente degli agenti dodici autocarri. Sanzionato un camionista perché beccato senza la necessaria documentazione che certifica la provenienza della merce

Continua l’attività di controllo della Polizia di Stato sul trasporto di sostanze alimentari.

Nella mattinata del 18 febbraio, la Polizia Stradale di Isernia, congiuntamente a personale dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ha controllato numerosi autocarri destinati al trasporto di alimenti.

I controlli, destinati alla verifica del corretto rispetto della normativa igienico sanitaria in materia e della tracciabilità delle sostanze alimentari trasportate, sono stati effettuati lungo la Ss 17, tra Pettoranello e Cantalupo nel Sannio. Dodici gli autocarri controllati, in particolare quelli che trasportavano, anche all’estero, derivati del latte; un autotrasportatore che aveva a bordo un carico di latticini freschi non confezionati, privi di documentazione che ne certificasse la provenienza, è stato sanzionato amministrativamente, mentre ulteriori accertamenti saranno effettuati dal personale dell’ICQRF sulla filiera commerciale per risalire al caseificio di produzione, per l’eventuale applicazione delle ulteriori sanzioni previste.