Trasporto, al via l’aumento sui biglietti. «Ennesimo schiaffo ai pendolari molisani»

A partire da oggi, mercoledì 17 luglio, così come disposto dall’articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2019, le tariffe di tutti i titoli di viaggi subiranno un aumento nella misura prevista di circa il 40%. «Un aumento folle – affermano in una nota la Uilm – che si riversera’ ovviamente sui “soliti noti”, lavoratori pendolari, studenti e pensionati. Aumenti che non trovano alcuna giustificazione, visto che ormai da anni permangono servizi inadeguati con autobus vecchi con migliaia di chilometri e strade impraticabili! A fronte di tutto questo – concludono dal sindacato – le istituzioni sono assenti, crediamo sia giunta l’ora che la politica torni con forza a ricoprire il ruolo di garante del servizio pubblico».