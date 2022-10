Trasporti: “Speravamo in un’azienda pubblica regionale, ma con il bando europeo si può superare lo stallo”

La Filt-Cgil ha anche denunciato, all’Ispettorato nazionale e regionale del Lavoro, i mancati stipendi e l’evasione contributiva della società Atm per 540mila euro

“Il bando europeo può costituire l’occasione per superare questa situazione di stallo che si trascina da molti anni e con un numero considerevole di imprese, 29, che hanno gestito il servizio in convenzione senza, di fatto, aver mai partecipato ad una gara”. Lo ha affermato il segretario generale Filt-Cgil Abruzzo-Molise, Franco Rolandi, nella conferenza stampa tenuta oggi, sabato 29 ottobre, nella sede del sindacato in via Mosca a Campobasso, insieme con il segretario generale della Cgil Molise, Paolo De Socio, e gli avvocati Giuseppe Di Vito e Lucia Merlo dell’ufficio legale della Cgil Molise. Proprio questi ultimi hanno annunciato che l’Atm S.p.A. è stata oggetto di una segnalazione, lo scorso 20 ottobre, all’Ispettorato nazionale e territoriale del Lavoro, all’Inps e alla Regione Molise per “l’omesso versamento, da parte della predetta società, della quota contributiva al fondo di previdenza complementare cui i lavoratori hanno aderito, e cioè al fondo Priamo, per oltre 540mila euro”.

Tornando al bando europeo pubblicato dalla Regione, “la gara verrà aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa – ha sottolineato ancora Rolandi – di cui il 25% è costituita dall’offerta economica e il 75% dall’offerta tecnica che comprende alcuni aspetti che interessano le organizzazioni sindacali, ovvero le clausole sociali: la conservazione del posto per un anno come prevede la legge, ma abbiamo apprezzato che la Regione abbia previsto una premialità per chi va oltre questo termine oltre ad aver previsto i servizi di biglietteria e per i diversamente abili. Tuttavia, è stata prevista come garanzia la sola conservazione del posto di lavoro e non, come prevedrebbe la norma, la contrattazione aziendale vigente in quel momento nelle imprese. Purtroppo – ha concluso il segretario generale della Filt-Cgil Abruzzo-Molise – in Molise nessuna delle 29 aziende ha mai applicato una contrattazione aziendale”.