Trasporti, protesta dinanzi al consiglio: «Regione ferma da 3 anni, il settore tra i più arretrati d’Italia»

Trasporto, la Faisa – Cisal Molise ha organizzato per lunedì 26 aprile un nuovo presidio, dalle ore 10.00 alle 12.00 dinanzi al consiglio regionale. «Le motivazioni del malcontento sono talmente tante che diventa difficile condensarle. In ogni caso si rimarca l’inerzia della Regione ad oltre tre anni dall’insediamento della nuova amministrazione. Evidenziamo, inoltre, che la protesta non ha il fine di aumentare la spesa regionale in materia di TPL, bensì quello di far, semplicemente, funzionare tale importante settore. Le disfunzioni incidono pesantemente sui dipendenti, oltre che dell’utenza e della collettività, sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista economico. Le questioni principali sono: Il bando di gara: si sono perse le tracce. C’è stato solo un inutile spreco di risorse per uno studio che non ha dato alcuna soluzione, ma ha, addirittura, fatto fare un passo indietro in tema di lotti in gara. Il precedente bando, che aveva ricevuto importanti adesioni è stato inopinatamente abbandonato; Bigliettazione telematica, controllo flussi passeggeri e flotta autobus: assente, il settore è fra i più arretrati d’Italia. La Regione non è in grado di conoscere la localizzazione della flotta autobus, del numero dei passeggeri e degli incassi, non esiste l’informativa su paline intelligenti. Autobus in servizio: nulla, al parco autobus più obsoleto non è stato posto alcun rimedio. Fermate di servizio illecite: nulla, le fermate in regola con il C.d.S. sono praticamente assenti, con rischio per l’utenza e per l’autista, si preferisce ignorare il problema; Contratto di secondo livello: nulla, nonostante la regione compensi, dal 2011, le quattro maggiori aziende anche per un contratto di secondo livello ed una produttività degli autisti fra le più alte d’Italia, nessun accordo aziendale è mai stato stipulato; Biglietteria da parte degli autisti in periodo di pandemia: nonostante i vari DPCM ed un sempre più diffuso contagio da parte degli autisti vietino e impongano una condotta prudente per l’emissione dei biglietti da parte dell’autista, le aziende comandano la vendita con un escamotage e la Regione, ad oltre un mese dall’inizio delle riunioni, non riesce a risolvere la diatriba; Fondo Integrazione Salariale: la riduzione dei trasporti, durante la pandemia, ha comportato l’adozione dello strumento dell’integrazione salariale anche per il settore, però, come al solito, c’è stato un abuso delle ore richieste, con aggravamento dei sacrifici economici da parte degli autisti. Eppure, le società hanno ricevuto un compenso del 70% dei km soppressi (probabilmente riceveranno il 100%), riceveranno un contributo anche per i biglietti non fatti, si sono sgravati del costo del personale, non hanno sopportato i costi per i km soppressi, una vera pacchia; Controllo settore – assente, gli autisti sono costantemente sottoposti a provvedimenti disciplinari, anche quando rispettano le norme del CdS (fermate illecite), costretti a percorrere percorsi vietati, esposti ai contagi da covid-19…».