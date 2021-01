Trasporti, Pallante: “Nessun assembramento sugli autobus regionali”

In seguito alle polemiche sollevate dagli studenti molisani, principalmente quelli di Campobasso, in merito al sovraffollamento dei trasporti, abbiamo raccolto il parere dell’assessore regionale ai Trasporti Quintino Pallante.

“Smentisco categoricamente che ci siano stati assembramenti su autobus regionali. Io – ha affermato l’assessore al Quotidiano – sono stato personalmente questa mattina dalle 7 alle 8.15 presso il terminal di Campobasso e ho monitorato con i miei occhi tutte le corse che sono arrivate. E posso affermare che in tutte c’è stato il pieno rispetto delle regole e non abbiamo rilevato alcuna criticità. Abbiamo riscontrato dei problemi esclusivamente presso la biglietteria del terminal di Termoli ed ha riguardato gli autobus urbani. Così come questa mattina sono stato a Campobasso, domani sarò a Termoli per rendermi conto personalmente della situazione.

Questa mattina al terminal del capoluogo – ha proseguito l’assessore – c’erano 3 vigili urbani, 4 agenti dell’Istituto Aquila e poi è arrivata una voltante della Polizia. Sono state contate tutte le persone scese e salite dagli autobus e in tutti la capienza era abbondantemente sotto la capienza massima.

Abbiamo attivato – ha precisato Quintino Pallante – 110 corse in più e a Campobasso, grazie alla collaborazione istituzionale con la Prefettura e con il Comune, sono stati istituiti altri capolinea. Inoltre l’Atm e la Sati hanno attivato le biglietterie online. I vigili era in contatto con personale della Protezione Civile che era davanti alle scuole e alle fermate supplementari. Credo, pertanto, ci siano tutte le condizioni per viaggiare in sicurezza.

Ovviamente – ha concluso l'assessore – siamo pronti a recepire qualsiasi problema e ad attivarci per la risoluzione. Però oggi non ci sono giunte segnalazioni di criticità. Quella foto che sta girando su social e chat è certamente un pullman urbano e non so dove e quando sia stata scattata."