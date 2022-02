Trasporti, la Faisa Cisal annuncia sciopero del personale della ditta Atm

«Persistendo il completo disinteresse della Regione – si legge in una nota a firma di Pasquale Giglio – la Faisa Cisal Molise ha indetto un nuovo sciopero di 4 ore per il giorno 04 Febbraio 2022, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, del personale dipendente dalla ditta ATM spa. La riduzione dei riposi da parte della società ATM spa che, di fatto, ha abolito un regolamento europeo (561/06), il D.Lgs n.234/07, nonché l’art.174 del C.d.S., tutte norme emanate in funzione della sicurezza del trasporto, ci vede costretti ad indire una nuova protesta ed un nuovo sacrificio da parte degli autisti. Tale decisione aziendale, viola, secondo il nostro parere, le norme di legge e si avvale, a giustificazione, delle numerose fermate illegittime esistenti in Regione. Sulle norme da noi citate, non ci sono state obiezioni, sia da parte aziendale sia da parte regionale. Inoltre, la Regione avvalla, con il suo comportamento, una situazione assurda e pericolosa, considerato che le norme violate sono due norme di legge, emanate in funzione della sicurezza. Aspetto ancora più sconcertante è che il 98% delle fermate in regione per il servizio pubblico sono illecite, per cui il dipendente/autista, oltre a rischiare civilmente e penalmente, si vede ridurre ingiustamente il riposo, per aver obbedito agli ordini dell’azienda e non a quelli del C.d.S.. Per quanto precede, il Molise rischia di diventare una “zona franca” rispetto all’applicazione di una norma di sicurezza (Reg. n.561/06 ed art.174 del CdS), un potenziale pericolo per la sicurezza dei trasporti ed alla pubblica incolumità. Ancora una volta, nonostante i pubblici proclami in tema di prevenzione degli incidenti sul lavoro, di fronte a scelte azzardate, non ci si rende conto del pericolo intrinseco nel violare norme emanate in funzione della sicurezza».