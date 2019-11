Trasporti, incontro in Giunta Regionale

Niro: «Si sta lavorando per rendere più efficiente il servizio»

Questa mattina alle ore 12.00 (5 novembre 2019), presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, c’è stata la consultazione pubblica nell’ambito della procedura per l’affidamento del Servizio di trasporto extraurbano su gomma. Il relativo Avviso pubblico è stato già reso noto con determina del direttore del Servizio mobilità ed è consultabile sull’Albo pretorio della Regione Molise. L’incontro è convocato con l’intento di instaurare un confronto costruttivo con gli stakeholder del settore del trasporto pubblico locale, utile alla successiva fase procedurale.

«Si tratta – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro a margine dell’incontro – dello strumento che disegna ex novo il sistema dei trasporti della nostra regione. Col Ministero nella forma dell’intesa è stato stabilito un crono-programma. L’obiettivo è arrivare ad un nuovo bando di gara cadenzato i cui termini dovrebbero essere entro 30 novembre. I rallentamenti di circa 40 giorni – ha aggiunto Niro facendo riferimento alla crisi di Governo estiva – non dovrebbero interferire più di tanto con la data indicata. Noi – ha concluso – stiamo lavorando per efficientare il servizio. Scontiamo una disattenzione al settore da diversi anni, settore che deve essere riparametrato».