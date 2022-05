Trasporti, in Commissione seduta fiume con sindacati e aziende, Romagnuolo: “Rammaricata per l’assenza della in Sati”

E’ stata una seduta di commissione molto partecipata quella che è andata in scena in Consiglio regionale e dove ci si è confrontati con amministratori locali e le aziende del Trasporto pubblico locale.L’argomento, ovviamente, era il Piano regionale dei trasporti che la terza Commissione che mi onoro di presiedere dovrà licenziare. È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo presidente della terza commissione consiliare.

L’audizione, ha concesso a noi consiglieri, di maggioranza e opposizione, ha continuato Romagnuolo, di avere un quadro più nitido della situazione del TPL prendendo atto delle necessità del settore, così come raccontato direttamente dalle aziende, dai sindacati, dai sindaci, dalla Camera di Commercio che sono stati auditi, e della struttura regionale rappresentata dalla dirigente Dina Verrecchia. Nel pomeriggio le tre ore di discussione hanno certamente contribuito a fare chiarezza andando oltre i “racconti” in differita che di solito si ascoltano in tv o leggendo i giornali.

Il quadro rappresentato è ancora complesso, ha continuato Romagnuolo e le preoccupazioni degli imprenditori sono evidenti. Ci rammarica l’assenza di una delle più grandi società locali, la SATI, la cui presenza avrebbe potuto contribuire a sciogliere altri dubbi sulla bontà del Piano dei Trasporti e dell’approvazione della Rete Minima adottata dalla Giunta nonostante le obiezioni di molti comuni. Dopo un confronto a tratti anche animato, ha concluso Romagnuolo, la Commissione non ha potuto procedere al parere sul Piano regionale dei Trasporti a causa dell’assenza del numero legale che sono certa non mancherà venerdì, quando torneremo a riunirci per poi procedere all’esame del documento in Consiglio regionale.