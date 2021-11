«La motivazione che ci ha costretti a ricorrere a tale forma di protesta (del giorno 19 novembre 2021, dalle ore 19.00 alle ore 23.00) – si legge in una nota a firma di Pasquale Giglio della Faisa Cisal Molise – è unica in Italia.

La società ATM spa ha ridotto i riposi del personale e, di fatto, abolito un regolamento europeo (561/06), il D.Lgs n.234/07, nonché l’art.174 del C.d.S., tutte norme emanate in funzione della sicurezza del trasporto.

La questione assume un aspetto paradossale, in quanto gli autisti molisani, probabilmente non sanzionati in Regione sarebbero immediatamente sanzionabili appena fuori dai confini regionali.

Il tutto nasce dalla interpretazione, riportata in una recente sentenza, della parola “tratta”, parola addirittura inesistente nelle norme citate ed a cui è stato attribuito un significato altrettanto inesistente, cioè una parte di percorso delimitato da due fermate ed inferiore ai 50 km.

In conseguenza di ciò, siccome lungo il percorso, superiore a 50 km, ci sono frequenti fermate, gli autisti non avrebbero diritto alla quantità di riposo previsto dal regolamento europeo, per coloro che effettuano una percorrenza sopra i 50 km, perché meno logorante rispetto a chi percorre lunghe distanze senza fermate.

…Tralasciando il periodo di riposo, sul quale pare non ci siano dubbi, l’interruzione citata (oltre a quella prevista dall’art.7 – interruzione della guida dopo 4.30 ore consecutive) è ben specificata all’art.4, punto d), secondo il quale “ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”.

Per quanto precede, è indiscutibile che l’interruzione con continui scali e fermate non interrompe il periodo di guida e che non è possibile alcuna altra diversa interpretazione.

Infatti, tutte le norme sopra citate non sono state, nemmeno lontanamente, analizzate.

Aspetto ancora più sconcertante è che il 98% delle fermate in regione per il servizio pubblico sono illecite, per cui il dipendente/autista, oltre a rischiare civilmente e penalmente, si vede ridurre ingiustamente il riposo, per aver obbedito agli ordini dell’azienda e non a quelli del C.d.S..

Per quanto precede, il Molise sta diventando una “zona franca” rispetto all’applicazione di una norma di sicurezza (Reg. n.561/06 ed art.174 del CdS) e un potenziale pericolo alla sicurezza dei trasporti e per la pubblica incolumità.

Considerato l’obiettivo della sicurezza stradale, la Faisa – Cisal Molise ha chiesto l’intervento degli enti preposti al controllo, compresa la regione Molise, al fine di far emettere le sanzioni e scongiurare tale esecrabile scelta…».