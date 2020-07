Trasporti, i sindacati lamentano una «mancata ottemperanza del ripristino dei servizi»

«Con Determinazione del Direttore del IV dipartimento n. 75 del 20-07-2020 ed avente ad oggetto “Ripristino della programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale extraurbano”, l’Arch. Manuele Brasiello – si legge in una nota a firma di Franco Rolandi (Filt Cgil), Antonio Vitagliano (Fit Cisl), Carmine Mastropaolo (Uil Trasporti), Emilio Santangelo (Faisa Cisal) e Nicolino Libertone (Ugl Autoferro) – ha disposto, con decorrenza immediata, la riapertura di tutte le corse afferenti il TPL su gomma. Detto formale provvedimento, in vigore con effetto immediato, è stato peraltro oggetto di ampia divulgazione mediatica da parte della Regione ed è stato altresì confermato dal neo Assessore Regionale ai trasporti Quintino Pallante in occasione del briefing tenutosi con le parti sociali nei pressi della sede del Consiglio Regionale. A distanza di 48 ore dalla suddetta Determinazione Dirigenziale, risulta alle scriventi segreterie Regionali che una società non abbia ottemperato al ripristino dei servizi cosiddetti “non scolastici” (pre Covid) e abbia altresì prefigurato l’ipotesi di adeguarsi alle disposizioni regionali non prima del 27 luglio 2020 (e quindi con ben 7 giorni di ritardo). Le scriventi rammentano altresì che nella stessa Determina Dirigenziale, è stato disposto il divieto di ricorrere all’attivazione di corse bis (con la sola eccezione delle linee dedicate esclusivamente al servizio di TPL verso le aree industriali), il che non dovrebbe alimentare, almeno sulla carta, problematiche nonché sterili polemiche connesse alla carenza di autobus».