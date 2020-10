Trasporti ferroviari inadeguati, “come può il Molise uscire dall’isolamento?”

Ancora una storia di ordinari disservizi legati ai trasporti quella che c’è giunta in redazione. A scriverla un cittadino che aveva fatto ritorno nella propria terra d’origine ed ha dovuto fare i conti con la disastrata situazione dei trasporti regionali.

“Gentile redazione,

disturbo per segnalarvi un profondo disservizio nei trasporti ferroviari regionali che purtroppo versano in una situazione ben peggiore di quando sono andato via 27 anni fa.

Il 30 settembre il treno Campobasso – Termoli delle ore 6:00, per il quale avevo acquistato il titolo di viaggio sul sito di Trenitalia, insieme al biglietto per il Frecciarossa Termoli-Milano dello stesso giorno alle ore 8:30, è stato “selvaggiamente” anticipato alle ore 5:15, senza che nessuna informazione mi fosse inviata al riguardo.

Ho dovuto raggiungere Termoli con mezzi propri e non ho perduto la coincidenza per Milano per un soffio.

Questa è solo una goccia ulteriore nel pantano disastroso dei trasporti e della logistica regionale: con tali situazioni incancrenite, come può il Molise pensare di uscire dal suo isolamento perenne e diventare una regione moderna dove i professionisti e le giovani famiglie possano essere felici e orgogliose di vivere?”