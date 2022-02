Trasporti, Faisa Cisal annuncia sciopero personale viaggiante Atm

Il sindacato Faisa Cisal Molise annuncia che il personale viaggiante Atm dalle ore 19.00 alle ore 23:00 del giorno 4 febbraio 2022 si asterrà dal lavoro e che non esistono servizi garantiti, perché lo sciopero si svolge fuori dalle fasce di garanzia.

Le motivazioni: la società ATM ha ridotto le 45 ore di riposo settimanale del personale di guida che effettua percorsi sopra i 50 km, cui applicabile il reg. CE n.561/06, sostenendo la non applicabilità della normativa, in quanto gli autisti, effettuando frequenti fermate, percorrerebbero tutte “tratte” sotto i 50 km. A supporto, cita la sentenza della Corte di Appello di CB n.76/19. In questa sentenza, a giustificazione della interpretazione, è anche riportato che è “ … rispondente alle finalità del Regolamento comunitario che nel prevedere norme più stringenti per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la sicurezza dei servizi, ha limitato il proprio campo di applicazione ai servizi ritenuti oggettivamente più logoranti e faticosi, perché sviluppati su una lunga percorrenza e sui tempi di guida più gravosi … il servizio che si arresta ogni 10 o 15 km per l’effettuazione di fermate per la salita e la discesa dei viaggiatori e per l’emissione dei titoli di viaggio, per sosta inoperosa, dovendo essere configurato, a tutti gli effetti, ad un servizio che colleghi due località distanti fra loro meno di 50 km”.

Dal canto suo la Faisa Cisal replica che: a legge, in realtà, prevede tutt’altro. La parola “tratta”è inesistente nel reg. CE 561/06 ed anche, almeno nel significato attributo, nel C.d.S..Il D.Lgs n. 67/11 ha inserito il conducente di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibito a servizio pubblico, fra i mestieri particolarmente faticosi e pesanti (usuranti), non ha inserito il conducente di camion che effettua lunghe percorrenze.

Quindi, è esattamente il contrario. Il reg. CE n.561/06, non disciplina nemmeno il concetto di linea, ma fa riferimento (Art.4/n) ad un «servizio regolare passeggeri» come indicati nell’art.2, del reg. CE 684/92, cioè: Per servizi regolari si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite.