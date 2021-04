Trasporti, attivazione dello stato di agitazione e procedura di raffreddamento

«A distanza di cinque mesi – si legge in una nota a firma dei rappresentanti delle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Autoferro – dall’attivazione di un’analoga procedura e, dopo aver espletato ben tre azioni di sciopero, le scriventi Organizzazioni Sindacali, essendo trascorsi più di 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione tenutasi presso la Prefettura di Campobasso lo scorso 4 gennaio e non avendo riscontrato alcuna novità sostanziale, si trovano costrette a riattivare e replicare lo stato di agitazione del personale nonché le procedure di raffreddamento e conciliazione nei confronti della società Atm. Contrariamente alla prassi che contraddistingue una procedura di raffreddamento (ai sensi delle Legge 146/90 che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), le segreterie regionali di Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti e Ugl autoferro con la presente nota, intendono informare per conoscenza tutti i consiglieri regionali nonché tutti i componenti della Giunta regionale del Molise, affinché gli stessi possano essere resi edotti delle motivazioni che ormai da decenni caratterizzano uno stato perenne di conflittualità vertenziale e sociale tra i dipendenti e la summenzionata società di trasporto locale e che inducono sistematicamente le stesse organizzazioni sindacali ad attivare scioperi e mobilitazioni del personale. Una scelta, quella di informare la politica regionale, dettata peraltro dall’imminente varo della attesa riforma del trasporto pubblico in Molise e dalla esigenza che le decisioni politiche che ne scaturiranno impediscano e scongiurino il riproporsi in un paese civile di uno scenario indecoroso che ha determinato nel tempo trattamenti e conseguenze intollerabili non solo per i dipendenti di questa impresa, ma anche per gli stessi utenti del servizio pubblico…Un caso emblematico attiene l’attività di bigliettazione da parte degli autisti disciplinata espressamente dall’art.36 del vigente accordo nazionale 28 novembre 2015 ed oggetto di formale provvedimento di sospensione imposto dai DPCM che si sono succeduti nel corso di tutta la fase pandemica (sia durante il Governo Conte che con l’attuale Governo Draghi) proprio al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19. Ebbene la società con una disposizione di servizio del 17/11/2020 ha imposto agli operatori di esercizio, ovvero agli autisti, di espletare ugualmente – a terra e non a bordo – le attività di vendita, di controllo e di verifica dei titoli di viaggio, contravvenendo a quanto espressamente previsto dal contratto nazionale di lavoro e dal richiamato art. 36 che invece consente l’effettuazione di tali attività, unicamente a bordo. E desta ancora più sconcerto che tali disposizioni aziendali, palesemente illegittime, siano state giustificate sulla base di presunte direttive impartite dalla Regione Molise che da quanto risulta alle scriventi, si sono invece limitate a rimarcare l’obbligatorietà delle attività di bigliettazione e la necessità che le stesse vengano comunque effettuate a terra, senza tuttavia minimamente indicare o consigliare la tipologia di personale preposto a tale attività e senza altresì prevedere o suggerire la violazione delle norme contrattuali vigenti. Peraltro a fronte di questa imposizione unilaterale, oggetto di ripetute segnalazioni indirizzate anche agli organi competenti, si sono registrate numerose contestazioni e provvedimenti disciplinari indirizzati a tutto il personale che si è rifiutato, per legittimi e comprensibili motivi di sicurezza, di ottemperare a tali disposizioni… Inoltre, si segnala e si ribadisce il perdurare di alcune gravi situazioni già evidenziate nel corso della procedura di raffreddamento attivata dalle scriventi segreterie regionali lo scorso 23 novembre 2020. Le scriventi Organizzazioni sindacali, inoltre, manifestano delusione e sgomento per gli impegni disattesi anche a fronte di specifiche e perentorie richieste formulate dall’Assessore regionale ai trasporti Quintino Pallante nel corso della riunione prefettizia di conciliazione, presieduta dal Vicario del Prefetto di Campobasso, Dott. Pierpaolo Pigliacelli, tenutasi lo scorso 4 gennaio 2021 in modalità videoconferenza…Per tutto quanto sopra e al fine di trovare una soluzione alle problematiche sopra descritte si richiede un incontro urgente. La presente vale come attivazione prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione prevista dalla Legge n. 146/90 e s.m.i.».