Trasmetteva una partita con il “pezzotto” in un bar, scoperto e denunciato

SAN GIULIANO DEL SANNIO. Trasmetteva nel suo bar una partita di calcio, ma senza il decoder originale della pay-tv. Un altro caso di “pezzotto” è stato scoperto dai carabinieri di San Giuliano del Sannio in un bar del posto, sabato 16 novembre scorso, dopo la richiesta di un addetto al controllo di una nota società che gestisce le pay-yv con i miliari che hanno appurato che il decoder utilizzato per la trasmissione non era conforme a quelli forniti dalla società all’atto della sottoscrizione del contratto di abbonamento. Contratto visionabile, per quanto attiene ai pubblici esercizi, anche sul televisore all’atto della trasmissione, poiché è evidenziato un simbolo distintivo.

I successivi e più specifici accertamenti hanno permesso di accertare che la trasmissione avveniva in streaming, captando il segnale originale da altre fonti e l’esercente era privo di qualsiasi tipo di contratto e/o sottoscrizione con la società erogatrice del servizio, ottenendo comunque tornaconto per l’attività, attesa la presenza di un cospicuo numero di avventori, interessati prevalentemente all’incontro calcistico in fase di svolgimento.

La trasmissione è stata quindi interrotta e il proprietario è stato invitato a fornire la documentazione comprovante la liceità della sua attività, che risultata essere poi nulla ed è scattata così la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Campobasso per violazione del diritto di autore.