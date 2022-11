Trasferito in elicottero al Gemelli di Roma il 60enne coinvolto nell’incidente sulla Bifernina

Dopo aver accertato che non era possibile curarlo all’ospedale Cardarelli, è stata avviata la ricerca di un ospedale in grado di gestire la grave emorragia interna

Trasferito d’urgenza al Gemelli di Roma, dopo diverse ore passate in Pronto Soccorso al Cardarelli di Campobasso. Si tratta di un sessantenne di un centro in provincia di Campobasso, finito al Pronto Soccorso in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un violento incidente questa mattina, giovedì 10 novembre, sulla Bifernina.

Dopo aver accertato che non era possibile curarlo al Cardarelli, è stata avviata la ricerca di un ospedale in grado di gestire la grave emorragia interna da cui il paziente era affetto.

Trovato un posto al Policlinico Gemelli di Roma, è stato chiesto l’elisoccorso e un elicottero è arrivato dall’Abruzzo, atterrando a Selva Piana, in quanto l’elisuperfice del Cardarelli ancora non è stata collaudata.

L’uomo è stato così portato dal Pronto Soccorso in ambulanza e poi trasferito a Roma in elicottero.