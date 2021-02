Trasferito a Giulianova il paziente Covid del San Timoteo

Al collasso anche la Terapia Intensiva dell’ospedale San Pio di Vasto

Anche nel vicino Abruzzo ed in particolare nel vastese la situazione legata all’emergenza sanitaria sta vertiginosamente precipitando. All’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, infatti, sono quasi terminati i posti dedicati ai pazienti Covid in Terapia Intensiva tant’è che si è reso necessario trasferire il paziente che era arrivato ieri in gravi condizioni dall’ospedale San Timoteo di Termoli a Giulianova. Una situazione, dunque, che si sta chiaramente facendo pesante con la pressione sugli ospedali che è cresciuta in pochissimi giorni.