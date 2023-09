Trasferimento per il sottotenente dei Carabinieri Sabino D’Agnelli, il saluto del vicesindaco reggente Ferrazzano

Il vicesindaco reggente del Comune di Termoli Vincenzo Ferrazzano saluta e ringrazia il Sottotenente dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del comando di Via Brasile Sabino D’Agnelli passato a nuovo incarico presso il 14esimo battaglione Calabria a Vibo Valentia.

“Ringraziamo – ha detto il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano – il Sottotenente D’Agnelli per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata a Termoli a gli auguriamo buon lavoro per il nuovo incarico che andrà a ricoprire in Calabria forti del fatto che saprà subito mettersi a disposizione delle comunità del territorio di competenza”.