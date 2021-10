«Trasferimento di Don Peppino da Cercemaggiore a Jelsi, dal Vescovo nessuna risposta»

«Noi cittadini ci aspettiamo questo doveroso ripensamento perché non vogliamo perdere fiducia nella chiesa locale»

L’arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. GianCarlo Bregantini nelle scorse settimane ha comunicato i trasferimenti dei parroci diocesani, attuati dopo un lungo discernimento, in sintonia con il Collegio dei Consultori. A Cercemaggiore però la notizia dello “spostamento” di Don Peppino a Jelsi non è stata accolta di buon grado. Un comitato spontaneo ha raccolto oltre 2mila firme e ha scritto al Monsignore, senza però, ad oggi, ricevere risposta. «Eccellenza Reverendissima – si legge nella nota – noi cittadini di Cercemaggiore tramite comunicazione pubblica del nostro sindaco abbiamo appreso con stupore, con dolore e con grande disappunto che è Sua intenzione allontanare dalla parrocchia di Cercemaggiore il Parroco Giuseppe di Iorio per destinarlo alla Parrocchia di Jelsi; trasferimento che, a quanto si sappia, è fissato già il prossimo 1 novembre. Tale notizia, che ha portato sconvolgimento nell’intera nostra comunità, ha dato subito avvio alla formazione di iniziative spontanee finalizzate in prima istanza a una sottoscrizione che nel giro di un paio di giorni ha raggiunto la considerevole cifra di 2.130 firme opportunamente consegnate, in originale, a S.E: è l’intera comunità che esprime la propria volontà nettamente contraria a tale trasferimento. Le motivazioni che rendono tale decisione non solo incomprensibile ma anche ingiusta e intempestiva sono state poi direttamente esposte nell’incontro che si è tenuto in data 13 ottobre u.s. tra S.E. e tre rappresentanti dei comitati. Esse si possono così riassumere:

Cercemaggiore, come ben noto a S.E., ha vissuto nei decenni scorsi situazioni estremamente dolorose, inerenti la presenza di ministri del culto, che hanno comportato lacerazioni nel tessuto sociale che ancora oggi stentano a guarire del tutto. Il parroco don Peppino, come viene chiamato da tutti, con discrezione, con contatti diretti, con un lavoro instancabile lungo e faticoso è riuscito in buona parte a sanare quei conflitti. Si è così avviato un processo di rinnovamento della fiducia, da parte della comunità cercese, nelle istituzioni ecclesiastiche, processo delicatissimo che necessita ancora di essere portato a compimento. Lo spostamento di don Peppino ad altra sede, al momento attuale, non solo riaprirà antiche ferite ma può comportare una frattura, difficile da sanare, nella popolazione e tra quest’ultima e la Chiesa, rendendo oltremodo difficile anche il compito del nuovo parroco; La comunità cercese si è avviata, con don Peppino, a celebrare la ricorrenza dei 250 anni dell’arrivo delle reliquie di san Vincenzo martire a Cercemaggiore, che cadono nel 2022; nel 2023 cadono 280 anni dalla concessione, a Roma, delle medesime reliquie. Sono ricorrenze importanti, che richiedono impegno, collaborazione tra tutti, che impongono una visione ampia delle attività da portare avanti, che coinvolgano la comunità tutta nelle sue espressioni più disponibili, che siano certamente religiose ma anche culturali, di conoscenza e di valorizzazione dei luoghi della fede, che siano capaci di rafforzare la religiosità e, insieme, di potenziate l’intero tessuto sociale. Tutto ciò necessita di una guida forte, quale don Peppino ha ben dimostrato di essere, che ben conosca la realtà locale nelle sue molteplici sfaccettature e nei suoi punti forti; Cercemaggiore, negli ultimi due anni, ha pagato un prezzo altissimo a causa dell’epidemia purtroppo ancora in atto, che ha causato ulteriori lacerazioni nella comunità. L’attività di don Peppino anche in questa dolorosissima circostanza è stata fondamentale, e non può venir meno proprio in un momento così difficile, in cui occorre ricominciare d’accapo, in cui sono ben altri i problemi da affrontare tutti insieme.

Non si era chiesto l’impossibile a S.E., in quell’incontro della scorsa settimana: si era sottolineata la necessità di dilazionare il trasferimento di don Peppino di due anni, in modo da poter far fronte alle problematiche sottese ai tre punti di cui sopra e di poter rendere il passaggio meno traumatico e meno incomprensibile per i fedeli e per la popolazione tutta di Cercemaggiore.

A oggi a tale richiesta non abbiamo ricevuto riscontro. La comunità di Cercemaggiore si sta ora chiedendo perché mai non ci sia stata risposta da parte del proprio vescovo, perché non sia messa in condizione di capire se il proprio vescovo voglia o meno tenere in considerazione le esigenze reali di una comunità tra le più grandi della diocesi, e anche tra le più frantumate, tra le più difficili (basti solo considerare la dispersione della popolazione in borgate su tutto il vasto territorio comunale). Tutti si chiedono, con apprensione, se il proprio vescovo voglia o meno valutare quanto importante sia la continuità di tutte le azioni intraprese da don Peppino per la coesione della comunità stessa.

Vogliamo restare fiduciosi che S.E. non mancherà di darci un segnale immediato che ci ridia la gioia di appartenere a una diocesi in cui non soltanto il pensiero dei fedeli e degli stessi amministratori, ma anche e soprattutto le esigenze reali della comunità vengano prese in considerazione. Noi cittadini di Cercemaggiore ci aspettiamo questo doveroso ripensamento perché non vogliamo perdere la fiducia nella Chiesa locale. Saluti cordiali».

Giovanni Cristofano (Comitato Spontaneo)