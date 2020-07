Trasferimenti idrici, positivo incontro tra Molise e Campania

Nella mattinata di ieri si è svolto un cordiale e proficuo incontro fra il vice Presidente della Regione Campania, con delega all’ambiente, Fulvio Bonavitacola e l’assessore ai Lavori Pubblici ed Idrico Integrato della Regione Molise, Vincenzo Niro. Dapprima i due assessori, accompagnati dai rispettivi tecnici, hanno svolto un sopralluogo presso le sorgenti del Biferno (Comune di Bojano) e definito ogni possibile collaborazione istituzionale per affrontare eventuali criticità di carenza idrica nel periodo estivo . Il mantenimento degli attuali flussi dalle sorgenti Torano e Biferno, anche nel periodo di magra, dovrà evitare contrazioni delle risorse idriche a disposizioni dei territori dell’alto Sannio e della città di Benevento. Successivamente si è tenuto presso gli uffici dell’assessorato ai LL.PP. e acque della Regione Molise, che si è concluso con una piena intesa su azioni comuni fra le due Regioni. In primis la Regione Campania provvederà a regolare i pagamenti per forniture idriche relative alle annualità pregresse. Nel contempo si procederà ad un aggiornamento degli accordi fra le due Regioni per disciplinare i rapporti futuri. A tale scopo è stato istituito un tavolo tecnico bilaterale. Infine si è confermato l’impegno ad una piena collaborazione fra le due Regioni sulle principali tematiche ambientali di comune interesse, tra cui la costituzione del nuovo Parco Nazionale del Matese e della nuova società pubblica di gestione delle grandi reti idriche unitamente alle Regioni Puglia e Basilicata.