È diventato virale sul web il video di denuncia di un motociclista di Isernia che mostra delle corde tese ad altezza d’uomo su una strada interpoderale nella zona del Macerone. Corde che potrebbero causare delle pericolose cadute per i motociclisti che passano inconsapevolmente per quella strada. Un rischio reale, ora bisogna capire chi e perché ha steso quelle corde che potrebbero trasformarsi in vere e proprie trappole mortali.