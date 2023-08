Transumanze Sonore, la rassegna di musica tradizionale del sud fa tappa a Campitello Matese

Campitello Matese, pittoresca località nel cuore dell’Italia del Sud, si prepara ad ospitare l’evento musicale più atteso dell’estate: Transumanze Sonore. Dal 9 al 13 agosto, la rassegna trasformerà il suggestivo scenario naturale in un palcoscenico vibrante per la musica tradizionale italiana.

Un tempo i pastori spostavano greggi e mandrie percorrendo centinaia di chilometri alla ricerca di un pascolo sicuro. Era la Transumanza. Oggi musicisti e cantori spostano i loro canti, i loro strumenti, attraverso un percorso trasversale all’interno della musica quotidiana alla ricerca di spazi, di ascoltatori appassionati, di sonorità riconoscibili. Sono le Transumanze Sonore.

Il progetto, curato da Amedeo Veneruso, e patrocinato dal Comune di San Massimo nasce con l’intento di offrire 5 giorni di full immersion nella musica e nell’arte popolare del Sud Italia. Ogni giorno sono previsti due appuntamenti: un laboratorio pratico ed un evento musicale. Alla rassegna partecipano gruppi e folk singer che vanno dal Gargano al Cilento, passando per l’Irpinia ed i comuni Vesuviani.

“La scelta dei partecipanti è stata da me attentamente valutata – afferma Amedeo Veneruso – Infatti ho scelto esclusivamente quelle formazioni che – all’interno del panorama della musica popolare – ripropongono uno stile non troppo difforme da quello tradizionale. Non è stato facile, vista la mistificazione alla quale assistiamo da decenni, grazie alle quali la musica tradizionale viene troppo spesso riproposta soltanto tenendo conto delle esigenze dello show business.

Transumanze Sonore è una celebrazione della ricchezza culturale e musicale del Sud Italia, un viaggio attraverso le tradizioni millenarie che fanno parte del patrimonio identitario del nostro Paese.

Il pubblico avrà la possibilità di acquisire tecniche di danza come Tammurriata, Pizzica, Tarantelle del Gargano, e tecniche di utilizzo degli strumenti popolari come quello dei Tamburi a Cornice quali Tammorre e Tamburelli.

Un’avventura musicale tra laboratori che svelano i segreti della musica tradizionale e concerti che faranno vibrare l’anima per immergersi completamente nella musica dell’Italia del Sud e di lasciare che le emozioni si mescolino con l’atmosfera unica di Campitello Matese.