Transumanza, la frazione di Santo Stefano in festa (VIDEO)

Di Donato: «Vogliamo dare una nuova storia e un nuovo spirito a questa regione»

Si è svolto quest’oggi, 5 gennaio, un incontro nella frazione di Santo Stefano (alle porte di Campobasso) riguardante il tema della Transumanza, quale opportunità di sviluppo per il territorio. Tante le persone che hanno preso parte all’iniziativa tra le quali il dott. Felice Di Donato e il rappresentante Asvir Moligal, Nicola Di Niro.

«Il mio – ha detto Di Donato è un saluto dalla festa della transumanza. Siamo qui per riscoprire i nostri borghi, perché abbiano tutto lo splendore possibile. Attraverso la transumanza riusciremo a dare una nuova storia e un nuovo spirito a questa regione».

«Si tratta del quinto incontro sul percorso della transumanza – ha invece detto Nicola Di Niro – Santo Stefano è una delle frazioni interessate da una delle soste che viene fatta dal percorso della transumanza e dunque l’abbiamo scelta come borgo che diventerà il modello in questa attività di sviluppo che stiamo proponendo per le comunità che insistono lungo i tratturi».