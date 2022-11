Transizione ecologica e scuola, tutto pronto per Termoli Comunità Energetica

“La crisi che stiamo vivendo chiede con urgenza una transizione energetica per costruire un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e sul consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili che ispiri un modo di abitare più sostenibile”.

E’ quanto affermato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione di “Termoli Comunità Energetiche”, l’iniziativa che si terrà il prossimo 15 novembre presso il Cinema Sant’Antonio. “Si tratta da un lato di porre attenzione alla massima efficienza energetica e alla riduzione dei fabbisogni energetici durante la costruzione o la ristrutturazione di un edificio, dall’altro di perseguire la condivisione delle risorse disponibili al fine di ridurre il proprio impatto ecologico aumentando la convivenza sociale.

All’interno di quest’ultimo percorso – hanno affermato i relatori nel corso della conferenza stampa – entrano a pieno titolo le comunità energetiche. I princìpi su cui si fonda una comunità energetica sono il decentramento e la localizzazione della produzione energetica. Attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio è possibile produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.

Ogni comunità ha le proprie caratteristiche specifiche, ma tutte sono accomunate da uno stesso obiettivo: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri. Di comunità energetiche se ne parla nel progetto promosso dall’Istituto Tecnico di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”.

Considerare gli istituti tecnici come “scuole dell’innovazione” significa intendere questi istituti come un laboratorio di costruzione del futuro, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione su piano culturale, umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale.

Pertanto, il nostro Istituto – ha affermato la dirigente scolastica Chimisso – è impegnato nella formazione degli studenti sia per creare delle opportunità concrete verso la “transizione ecologica” sia per assumere il ruolo trainante e di raccordo tra il Comune di Termoli, l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e la cittadinanza tutta affinché anche il nostro territorio veda la nascita di una (o più) comunità energetiche.

L’istituto “E. Majorana” assolverà alla qualifica di promotore e di partner tecnico del progetto e, tramite il lavoro di ricerca e studio che verrà implementato con gli studenti, si darà forma ad una prima “comunità energetica” nel comune di Termoli. Oltre i vantaggi ambientali derivanti dalla produzione da fonti rinnovabili ci saranno risvolti per la comunità dati dalla possibilità di fornire energia elettrica in condivisione, assolvendo ad un grande progetto di solidarietà sociale.

Fulcro della comunità energetica è il cittadino. Invitiamo tutti a partecipare all’evento del 15 novembre c.m. (come da locandina allegata) in modo che si possa iniziare l’analisi economica e di fattibilità di questo progetto. I cittadini interessati possono manifestare la propria adesione”.