Transenne e nastri per delimitare lo spazio antistante alla palazzina di via Ferrari dove ieri sera un appartamento all’ultimo piano ha preso fuoco. Le foto scattate questa mattina restituiscono un’immagine inedita di via Ferrari, cuore della movida del capoluogo. Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti verso le 20 e altrettanto impressionanti sono i video che mostravano le fiamme che stavano avvolgendo la terrazza. Scena alla quale hanno assistito sconvolte e impaurite le persone che si trovavano a passare nella zona. Per fortuna l’intervento dei Vigili del fuoco, che non è stato dei più semplici, ha scongiurato che il fuoco si propagasse alle altre abitazioni. Ora si deve cercare di capire l’origine del rogo che solo per un caso non ha fatto registrare feriti.

