Pescolanciano – Il suo Castello e le narrazioni

TraMonti d’estate in Alto Molise con IntraMontes 2023 è il titolo delle iniziative culturali proposte dall’Associazione IntraMontes che nella Neviera di Agapito del Castello dei Duchi d’Alessandro di Pescolanciano propone eventi sul filo di racconti, narrazioni e presentazione di libri dal titolo Letture tra le mura del Castello.

Cinque gli appuntamenti in programma che fino al 24 agosto veicolano attenzione anche su Pescolanciano e sul suo Castello “Cinto di boschi e indiademato da un castello fiabesco che sfavilla alla sera dalle cento finestre, come un serto leggendario di gemme, incastonato nella pietra” come scrive Lina Pietravalle. Oggi, dalle ore 18.30, la Neviera di Agapito accoglie la Piccola antologia della rondine, ideazione e cura di Maria Stella Rossi, per la BastogiLibri. Del volume, i cui ricavati vanno alla Lipu, Associazione nazionale storicamente impegnata nella difesa e protezione di volatili ed habitat, ne parleranno, con la curatrice, Carlo Meo, direttore della Riserva naturale regionale Lipu di Bosco Casale- Casacalenda, e Caterina Palombo, vicepresidente di IntraMontes.

La presentazione è ricca di proposte in quanto Anna D’Alessandro della Famiglia d’Alessandro di Pescolanciano curerà il Laboratorio di pittura naturalistica a partire dalle 16.30, e Silvia Crema, Associazione Volpe Rossa, sarà impegnata con il Laboratorio per i bambini, dedicato al mondo delle rondini, è prevista la partecipazione dei KaleiDis Giulia Maselli, voce, ed Eugenio Auciello, voce e chitarra, e di Maria Teresa Di Tanna che leggerà brani tratti dal volume. Il giovanissimo musicista Vincenzo Salzillo, che ha composto un’operetta per la rondine, ne darà un saggio nel corso della serata. L’evento, che partecipa alla Campagna Salviamo le rondini dal declino, pone l’attenzione sul mondo della rondine, un volatile iconico, minacciato da vari anni dalla crisi climatica, dal massiccio uso di pesticidi e spesso dalla mano dell’uomo che distrugge nidi ed habitat. Il volume, tramite i contributi di trenta tra scrittori, giornalisti, artisti, poeti ed ambientalisti invita ogni singola persona ad essere tramite di salvezza nei confronti dell’ambiente e, in questo, delle “piccole vite” come definisce le rondini lo scrittore Lorenzo Marone.