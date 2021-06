Tramontano: «Sea, acquistata nuova sede costata 230mila euro ma si resta in quella vecchia. Presentata interrogazione»

«La Sea – si legge in una nota a firma del consigliere comunale Tramontano (Lega) – società in house del Comune di Campobasso, nel 2017 ha deciso di acquistare una nuova sede, costata 230.000 euro. Sono passati quattro anni e tuttora viene pagato un fitto, per la vecchia sede, di più di 30.000 euro all’anno. Pertanto è stata presentata un’interrogazione al fine di comprendere i motivi del mancato trasferimento della Sea, dopo che sono stati spesi 230.000 euro per l’acquisto e più di 100.000 per la ristrutturazione della nuova sede. Inoltre è necessario sapere quando il contratto di fitto sarà interrotto.

Giova ricordare che la Sea utilizza i soldi dei cittadini campobassani attraverso il pagamento della Tari che, nonostante l’avvio della raccolta differenziata, non è diminuita, anzi è stata aumentata dall’attuale Amministrazione. È importante che venga chiarito perché, a fronte di una spesa così importante, che è stata oggetto di un esposto all’Anac (che ha ritenuto legittimo l’acquisto) da parte degli ex consiglieri grillini Gravina, Praitano, Cretella e Felice (ora Sindaco e componenti della giunta comunale) ancora si continui a pagare il fitto per la vecchia sede e non si conoscano i termini del trasferimento.

L’utilizzo di fondi pubblici merita attenzione, rigore e trasparenza, soprattutto in questo momento storico segnato da una crisi senza precedenti».