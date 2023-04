Tramontano (Lega): «Tasse elevate per i campobassani, ma opere e progetti inesistenti»

Il capogruppo del Carroccio è intervenuto a margine della seduta sul rendiconto della gestione finanziaria del Comune: «Annunciati aumenti del canone idrico e ciò non è accettabile»

Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Campobasso, Alberto Tramontano, è intervenuto con una nota a margine della seduta sul rendiconto della gestione finanziaria del Comune. Di seguito, il testo:

«Di fronte alla solidità dei conti, frutto di una imposizione fiscale imponente e alla mole di finanziamenti pervenuti, si rileva la quasi totale assenza di opere realizzate e di progetti concretizzatisi nel 2022. Si rileva invece che la tassazione subita dai campobassani è altissima e non si vedono segni di una inversione di rotta. Anzi sono stati annunciati aumenti del canone idrico, e ciò è inaccettabile.

Le scelte fatte in merito all’edilizia scolastica sono assai discutibili, soprattutto in riferimento all’Istituto D’Ovidio che sarà allocato in contrada Selavapiana nella cosiddetta Scuola ponte, nonostante potrebbe essere riattivata la Casa della scuola Enrico D’Ovidio, e alla Scuola dell’infanzia di Via De Gasperi, che dal quartiere Cep sarà trasferita in contrada Selavapiana. Si rileva invece che, nel 2022,è stato speso circa un milione di euro per eventi di intrattenimento, convegni e fiere.

Intanto le famiglie e le imprese campobassane sono in sofferenza e meriterebbero iniziative di sostegno, anche attraverso una fiscalità di vantaggio mirata e puntuale. Invece si va nella direzione contraria: basti pensare alla Zona a traffico limitato prevista nel centro storico e inserita nel Piano della mobilità approvato nel 2022, che contribuirà ad ammazzare le attività commerciali del centro storico.

Aumenta la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, ma la Tari non diminuisce, così come era stato annunciato. Più luci che ombre allora per l’attività politico-amministrativa della Giunta e della maggioranza targate Gravina, che dopo più di quattro anni non ha lasciato ancora nulla, in termini di opere e di iniziative concrete, alla comunità cittadina di Campobasso».