Tramontano (Lega): “Per quest’anno no alle luminarie natalizie a Campobasso”

Il Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso Alberto Tramontano interviene sul tema delle luminarie natalizie.

“In Comune, a Campobasso, ho invitato la maggioranza 5stelle -dichiara Tramontano – a considerare la drammaticità del tempo presente e a non spendere decine e decine di migliaia di euro per le luminarie: il caro energia e l’inflazione galoppante non consentono di sperperare denaro pubblico”.

“Le attività produttive-continua il Capogruppo della Lega-stanno facendo il conto con l’aumento insostenibile del costo della materia energia e le famiglie hanno visto diminuire negli ultimi mesi il proprio potere d’acquisto a causa di un’inflazione a livelli altissimi”.

“Alla luce di queste considerazioni-conclude Alberto Tramontano – per quest’anno diciamo NO alle luminarie natalizie: i soldi risparmiati destiniamoli alle famiglie e alle imprese in difficoltà.

E tale scelta, simbolica e concreta al tempo stesso, potrebbe anche rappresentare l’occasione per riscoprire il senso autentico del Natale di Gesù”.