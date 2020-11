Tramontano (Lega): “Per il Movimento 5 Stelle le regole valgono solo per gli altri”

“Il gruppo della Lega al Comune di Campobasso – ha scritto Alberto Tramontano – il 24 novembre ha disertato la Commissione lavori pubblici.

Tale decisione è stata assunta perché anche quest’anno la giunta comunale guidata dal sindaco Gravina ha approvato il Programma triennale delle opere pubbliche e il correlato Piano annuale senza sottoporlo al vaglio e al parere dei consiglieri comunali e della Commissione Lavori pubblici, che si è riunita il 24 novembre per leggere, semplicemente è solamente, un atto già approvato e pubblicato.

Commissione Lavori pubblici inutile e costosa: ogni partecipante riceverà un gettone di presenza per una commissione informativa, che nulla può modificare dell’atto presentato.

Si tratta di un atto politicamente grave, che denota una scarsa cultura politica, una supponenza grave e una superficialità davvero preoccupante.

I 5 stelle sfuggono al confronto e soprattutto non consentono di verificare gli atti che vengono portati in approvazione.

Partecipazione, trasparenza e cambiamento: slogan che forse sono riferiti soltanto agli adepti della cerchia magica-stellata, al di fuori della quale non si hanno diritti né si riconoscono i ruoli.

Approvare il Programma triennale delle opere pubbliche in Giunta e non presentarlo prima ai Consiglieri comunali è la conferma dell’ipocrisia politica di chi si erge a depositario di valori che in realtà sono soltanto teorici e non vengono agiti.

Il gruppo della Lega pertanto ha presentato per il prossimo Consiglio comunale un ordine del giorno per chiedere la REVOCA della Delibera di giunta di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche perché venga presentata prima ai consiglieri e portata all’attenzione della Commissione consiliare competente per un parere preliminare.

Amministrare richiede rispetto delle regole e volontà di confronto, se non si ha nulla da nascondere”.