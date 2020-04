Tramontano: «Il Comune acquisti mascherine e guanti per dipendenti e cittadini»

CAMPOBASSO. «L’Amministrazione comunale di Campobasso deve acquistare per i propri concittadini, per i dipendenti pubblici, per i dipendenti del settore privato, per i volontari i dispositivi di protezione, ossia mascherine e guanti». Lo ha affermato in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Alberto Tramontano.

«Viviamo un periodo complicato che richiede sicuramente serietà, impegno e visione. Nel breve/medio periodo difficilmente potremo tornare alla normalità: le relazioni sociali saranno limitate come le attività lavorative. Nessuno poteva immaginare la portata di questa crisi: molti, anche tra gli amministratori pubblici, hanno minimizzato e invocato profilo basso di fronte ad una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti. Ora ci siamo dentro anche noi.

Pertanto, ho chiesto formalmente all’Amministrazione comunale di Campobasso di farsi carico, da subito, dell’acquisto di mascherine e guanti da distribuire ai nostri concittadini, ai dipendenti pubblici (di tutti i settori) , ai dipendenti di attività e aziende private, ai volontari e a tutti coloro che ne manifestassero la necessità. Nei prossimi mesi la lenta ripresa delle attività sociali e lavorative sarà caratterizzata dalla necessità di utilizzare dispositivi di protezione, in particolare di mascherine e guanti. Allora cerchiamo di essere pronti. L’amministrazione comunale, in tanti settori, sta risparmiando ingenti risorse: trasporto scolastico, consumi elettrici e di riscaldamento, buoni pasto, straordinari, contributi e spese per eventi e attività culturali. Sicuramente vi saranno in futuro dei problemi per le casse comunali e non sappiamo se il saldo alla fine sarà positivo o negativo. Ma ora è necessario agire con determinazione e velocità: si acquistino scorte di mascherine e guanti monouso da poter distribuire ai cittadini di Campobasso al fine di favorire il graduale ritorno alla normalità della nostra comunità cittadina. Sto osservando gli sforzi che l’amministrazione comunale sta affrontando soprattutto per dare sostegno ai nostri concittadini più fragili: è la strada giusta e bisogna continuare così.

Ma occorre pensare anche alle tante attività private, al mondo dei lavoratori autonomi, alle partite IVa che rischiano, anche nella nostra città, nel breve periodo un vero e proprio tracollo. Quindi – ha concluso Tramontano – acquistare e distribuire dispositivi di protezione (mascherine e guanti) potrebbe essere una ulteriore e necessaria forma di sostegno al ritorno della tanto agognata normalità. È il tempo di chiedere e ricevere il contributo e il sostegno di tutti. È il tempo della determinazione e della velocità: non possiamo rischiare di rincorrere gli eventi. Ce la faremo. Campobasso ce la farà».