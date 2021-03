Tramontano: “Gli agenti della Municipale di Campobasso ancora senza vaccino, una vergogna”

“Una vergogna senza fine: gli Agenti di Polizia Municipale di Campobasso ancora non si possono vaccinare.

Agli Agenti della Polizia Municipale – ha scritto in una nota Alberto Tramontano, Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso – ancora non è consentito prenotarsi per la vaccinazione Covid-19.

Nonostante facciano centinaia di posti di blocco in città, controlli puntuali e capillari, e siano presenti in modo discreto e attento in un periodo di assoluta emergenza.

Nonostante stiano al gelo, per strada, al fine di presidiare il territorio, garantendo sicurezza alla nostra comunità.

Nonostante il gravoso lavoro che svolgono, senza la possibilità di stare in smart working, non vengono tutelati, anzi vengono dimenticati.

Al silenzio, all’ignavia e all’assenza della Regione Molise, che sta ancora una volta dimostrando di mancare di sensibilità politica ed istituzionale, dovrebbe rispondere il Sindaco di Campobasso, ORDINANDO, che gli agenti della Polizia municipale vengano vaccinati perché rischiano la loro vita per preservare la nostra.

Mi appello a Sua Eccellenza il Prefetto di Campobasso perché si faccia parte attiva affinché gli agenti della Polizia municipale di Campobasso, e non solo, vengano al più presto vaccinati per continuare a vigilare, in sicurezza e serenità, sulla nostra comunità cittadina.

Un grazie a tutti gli Agenti della Polizia municipale di Campobasso per la missione che stanno compiendo, nonostante le mancanze delle Istituzioni.”