Training test 2018, grande affluenza degli studenti di Medicina e Chirurgia

MARCELLA TAMBURELLO

CAMPOBASSO

Sono stati 511, su un totale di 564 iscritti, gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Mo- lise che hanno partecipato al Training Test 2018. Una certificazione del progresso formativo dei futuri medici e che va oltre il Progress Test che si tenuto, nei 49 corsi di laurea italiani, negli ultimi 12 anni e che, nel tempo, ha evidenziato il graduale miglioramento della percentuale media delle risposte esatte andando dal primo al sesto anno e soprattutto una buona percentuale del mantenimento delle conoscenze di base. Il Progress Test ha rappresentato un metodo per valutare l’acquisizione e la ritenzione, tempo-dipendente, delle conoscenze riguardo gli scopi e gli obiettivi del curriculum formativo globale del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Gli studenti di tutti gli anni di corso fanno lo stesso esame quindi i risultati di tutti gli anni permettono di seguire la crescita di conoscenze e competenze di ciascuno studente nel corso di tutti gli anni universitari e, allo stesso tempo, di trarre delle conclusioni che riguardano il curriculum o parti del curriculum formativo. Da quest’anno il Progress Test è diventato Training test, composto da 200 domande, 50 per le scienze di base e 150 per quelle cliniche, e somministrato nello stesso giorno e alla stessa ora in tutte le Università e in tutti gli anni di corso.

A Campobasso, guidati dal professor Bruno Moncharmont, Vicepresidente della Conferenza Nazionale Presidi della facoltà di Medicina e Chirurgia e da Laura Recchia, professoressa di Statistica medica dell’Università degli Studi del Molise, coordinatrice dell’Unità di gestione della qualità (UGQ) e Responsabile Progress Test, sono stati 511 gli studenti che hanno partecipato al Traning Test. Un tassello importante della formazione e dell’autoalutazione, sia per lo studente che per il docente. Un progetto pilota che, nel tempo, servirà a traghettare gli studenti di Medicina e Chirurgia direttamente nel mondo del lavoro. Si tratta di una proposta di legge