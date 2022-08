Trail running, il molisano Pardo La Serra vince la Monte Amaro Extreme

Una durissima gara ad alta quota con partenza dal centro storico di Fara San Martino: 29 chilometri con un dislivello di +2500 metri

A un atleta molisano di Larino, Pardo La Serra, la prima edizione della “Monte Amaro Extreme”, una durissima gara di Trail running ad alta quota, con partenza dal centro storico di Fara San Martino, fino ad arrivare sul Monte Amaro (2793m), la vetta più alta della Maiella, andata e ritorno, per un totale di 29 km con un dislivello di +2500 metri.

Un’impresa ardua, affrontata con coraggio e determinazione dal top runner molisano Pardo La Serra, della società Larino Run, che non solo è riuscito a finire la gara con un tempo incredibile (3:55:09), ma è salito anche sul gradino più alto del podio, arrivando primo assoluto, distaccando notevolmente atleti di ottimo livello, specialisti nella corsa di montagna.

Complimenti a Pardo, che porta in alto il nome di Larino Run in tutta l’Italia.