Tragico scontro auto-camion, un morto

Ore 14. Ancora un incidente mortale sulle strade molisane. Alle ore 13 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sulla ss 747 al km 13,500, in territorio di Bagnoli del Trigno, dove si sono scontrate un’autovettura e un camioncino per cause in corso di accertamento. Terribile l’impatto tra i due veicoli, finiti fuori la carreggiata, con ingenti danni riportati da entrambi. Si registra purtroppo il decesso di una persona, mentre un’altra, ferita in modo grave, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Campobasso.

Seguono aggiornamenti