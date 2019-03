Tragico schianto sulla Sannitica, al vaglio della Procura le immagini delle telecamere

BOJANO

Seguono aggiornamenti dopo il tragico schianto sulla Sannitica avvenuto ieri, giovedì 21 marzo (l’articolo qui). Un inizio di primavera bagnato ancora col sangue, purtroppo, lungo le strade molisane, Nemmeno 24 ore prima, infatti, in un ancora più grave incidente perdevano la vita 5 persone.

E da ieri 5 figli sono rimasti senza genitori. Ad essere deceduti, infatti, sono stati Angelo Iorio di 47 anni, e la compagna Annalisa Salvati, di 41 anni, entrambi residenti a Bojano. La donna inizialmente era stata trasferita d’urgenza al Cardarelli, dove i medici, però, non sono riusciti a strapparla alla morte. Il cuore della 41enne ha smesso di di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio.

Uno schianto violentissimo quello tra il suv Hyundai Tucson, sulla quale viaggiavano i due, e la Mercedes, lungo la SS 17, all’altezza del bivio per San Polo Matese di fronte al distributore dell’Agip. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo alla giovane coppia. I due erano diretti a Campobasso per recarsi alla “3G”, dove entrambi lavoravano.

Sono stabili, invece, le condizioni di A.M., noto imprenditore 50enne di Pontelandolfo, alla guida della Mercedes, che stava dirigendosi, invece, verso Isernia per lavoro. Al pronto soccorso del Cardarelli è stato trasportato in codice rosso ma, secondo l’ultimo bollettino medico, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo sembrerebbe aver riportato diverse fratture ma è cosciente.

Per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente i militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di cui è dotato il distributore di benzina, che hanno ripreso la scena. E che ora sono al vaglio della Procura quale elemento probatorio per meglio chiarire le cause e la dinamica dello schianto. Diverse le ipotesi messe sul tavolo dal Magistrato tra cui quella di reato per duplice omicidio stradale a carico dell’imprenditore, alla guida del Mercedes. Non è stata, infatti, ancora fissata la data dei funerali in quanto il Magistrato potrebbe disporre l’eventuale ispezione cadaverica sui due corpi. Oppure, contrariamente, avvalersi unicamente delle immagini delle telecamere e concedere così il nulla osta.

Il tratto interessato dal sinistro, il rettilineo al chilometro 221 della statale 17, è spesso teatro di incidenti mortali. La statale 17, strada cerniera tra il Molise centrale, l’area matesina, la provincia di Isernia e il Sannio campano, è rimasta chiusa per ore e il traffico deviato. Al fine di effettuare tutte le operazioni di soccorso, per rimuovere i pezzi di vetri e di carrozzeria che hanno ricoperto la carreggiata e, infine, le stesse auto coinvolte nell’impatto.

Diverse strade molisane si confermano, così, arterie killer. A parlare chiaro sono i numeri, soprattutto negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti mortali. Dopo la strage sulle strade molisane, dove in meno di 24 ore sono morte sette persone, anche il consiglio regionale è intenzionato a varare provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza della viabilità.