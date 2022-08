Tragico incidente sulla Trignina, muore una 48enne di Agnone

E’ pesante e drammatico il bilancio dell’incidente che si è verificato nel pomeriggio oggi 25 agosto sulla Strada Stale Trignina. Due autovetture sono rimaste coinvolte ed una 48enne di Agnone, Paola Cerimele nota attrice a livello internazionale, ha purtroppo perso la vita, ferito in maniera grave un uomo che pare sia stato trasferito d’urgenza al San Pio di Vasto seguendo la procedura del codice rosso. L’incidente è avvenuto al confine tra i territori di San Giovanni Lipioni e Castelguidone in provincia di Chieti. I primi soccorsi sono stati portati dai Vigili del fuoco di Agnone, Ortona e Campobasso, i sanitari del 118 e i Carabinieri del Radiomobile di Vasto. La circolazione è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

