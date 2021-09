Tragico incidente stradale in Lombardia, perde la vita un 49enne di Trivento

Tragico incidente stradale in Lombardia. In territorio di Cambiago, in provincia di Milano, un autotreno condotto da un 49enne di Trivento si è scontrato con una vettura. Ad avere la peggio il conducente del mezzo pesante. L’abitacolo del tir ha preso fuoco e per il 49enne (R. F. le iniziali), sposato e padre di due figli, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, l’automedica e due ambulanze insieme ai vigili del fuoco ed infine i carabinieri. La donna al volante del veicolo (una 44enne) è stata invece accompagnata in codice giallo all’ospedale di Vimercate con un trauma toracico. Purtroppo, come anticipato per il conducente del camion non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato costernata e sotto choc la comunità di Trivento. Anche il sindaco Pasquale Corallo esprime il cordoglio per questa tragica scomparsa.