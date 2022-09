Tragico incidente in Bulgaria, perde la vita una 20enne molisana

Angela Pangia, residente a Casacalenda, si trovava con alcuni amici quando è accaduta la tragedia

Era partita martedì per fare delle esperienze di lavoro e si trova a in Bulgaria assieme ad alcuni amici quando è stata vittima di un tragico incidente stradale che le ha spezzato la vita.

Sono sconvolti gli abitanti di Casacalenda per il tragico incidente che è costato la vita ad Angela Pangia. La ragazza, appena 20enne, stava viaggiando sembrerebbe alla volta della Turchia quando per cause in corso di accertamento è rimasta coinvolta nello scontro mortale.

Feriti, ma per fortuna in maniera non grave, gli amici che stavano assieme a lei nell’auto.

È stata l’ambasciata bulgara ad allertare i carabinieri e il Comune di Casacalenda e a quel punto la notizia è diventata subito di natura pubblica.

Angela, che era figlia unica, viene ricordata da tutti come una ragazza buona e con un gran cuore. “Per noi – scrivono alcuni ragazzi – aveva un gran cuore ed era bravissima”.