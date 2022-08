Tragico incidente, città sotto choc per la morte di un giovane di 26 anni

Schianto a mezzanotte sulla Bifernina, feriti anche altre tre giovani che viaggiavano con la vittima sull’auto poi andata a fuoco, oltre al conducente dell’altro mezzo coinvolto nello scontro

Tre giovani vite spezzate nell’arco di pochi giorni. Il Molise paga un prezzo altissimo sul fronte degli incidenti stradali avvenuti su arterie regionali. Non avevamo ancora fatto in tempo a riprenderci dallo choc della morte del 21enne Asmir Battista di Mirabello Sannitico e di Marco Di Palma, 48 anni di Ferrazzano (morti sulla SS16 a Petacciato), che questa mattina, ancora una volta ci siamo svegliati con un’altra notizia agghiacciante.



Sulla Fondovalle Biferno, al chilometro 41,400 compreso fra il bivio di Lucito e quello di Castelbottaccio, verso la mezzanotte due auto (una Alfa Romeo Stelvio e una Mercedes) si sono scontrate, la prima con a bordo 4 persone è anche andata a fuoco. (CLICCA QUI PER LEGGERE IL PRIMO ARTICOLO)



Proprio sulla Stelvio c’era anche Alessandro Palazzo, giovane di 26 anni anni conosciutisimo e molto amato a Campobasso dove gestiva uno storico forno-pizzeria.

Con lui sull’auto c’erano altre tre persone, tre giovani fra i quali una ragazza, tutti feriti anche in maniera seria, si trovano ricoverati in ospedale sotto stretta osservazione, due di loro sono al Pronto Soccorso.



Saranno i Carabinieri del capoluogo, intervenuti sul luogo dell’incidente con diverse pattuglie assieme alla Polizia Stradale, a determinare la dinamica di uno schianto terribile.



Doloroso il lavoro di medici e infermieri del 118 che hanno estratto i corpi dalle lamiere del mezzo assieme ai Vigili del Fuoco di Campobasso. Ferito anche il conducente della Mercedes, un uomo di 66 anni.



La Bifernina si dimostra arteria stradale ad alto rischio e sembra che il tratto di strada in cui è avvenuto questo ennesimo incidente sia particolarmente pericoloso. In passato al cosiddetto chilometro 40 che dai cronisti venne ribatezzato come “chilometro maledetto” si sono verificate decine di incidenti, purtroppo anche con esito mortale, così come questa volta.