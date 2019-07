Tragico incidente a Colle delle Api, fuori pericolo il passeggero

Non è in pericolo Mario Mignogna, il giovane passeggero del TMax che ieri sera, guidato dal 21enne Gianmarco Di Vico, si è schiantato contro una Ford Focus SW alla fine di viale Giuseppe Ferro, zona Colle delle Api tra il pastificio La Molisana e Decathlon.

Purtroppo il giovane conducente è morto sul colpo mentre l’altro ragazzo è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli dove ha riportato fratture multiple e questa mattina è stato operato ad un ginocchio.

Da una prima ricostruzione della dinamica sembra che l’auto, che viaggiava in direzione “casermette”, volesse svoltare a sinistra verso il pastificio mentre lo scooter provenisse in senso opposto. Il violento impatto, purtroppo, è risultato fatale per Gianmarco Di Vico, molto conosciuto in città insieme alla sua famiglia. Sgomento e tristezza tra i tantissimi amici che, immediatamente appresa la notizia ieri sera, non riescono a credere a quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con l’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale ai quali tocca ora ricostruire ufficialmente quanto accaduto, probabilmente anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza che, in zona, dovrebbero essere presenti.