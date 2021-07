Traghetti Termoli-Tremiti: garantire occupazione e trattamenti economici

A chiederlo il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo

“Garantire l’assunzione a parità di contratto di arruolamento nel pieno rispetto della clausola sociale favorita da appositi appostamenti economici”. A chiederlo il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo in merito al mancato accordo sulla continuità territoriale Termoli/Isole Tremiti con la compagnia Nlg-Navigazione Libera del Golfo.

“Vi diffidiamo – dice il segretario nazionale della Filt sul contenuto di una lettera unitaria inviata a Nlg e al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – di richiedere ai lavoratori la cancellazione o la dimissione dai rispettivi turni pena la non assunzione. Questo è un atto gravissimo che lede fortemente non solo il modello relazionale proficuo e collaudato con Assarmatori ma viola fortemente gli atti di gara che prevedono specifici adempimenti a garanzia della continuità occupazionale. E’ evidente che il perpetrarsi di un atteggiamento ostile che danneggia fortemente i lavoratori e contravviene agli obblighi assunti partecipando al bando di gara ed ancor più al rispetto di quanto sottoscritto in sede di aggiudicazione del servizio, ci costringerà ad attivarci presso tutte le sedi competenti ivi comprese quelle giudiziarie a tutela dei lavoratori ma anche delle risorse pubbliche”.

“Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – chiede infine Colombo – ci convochi con urgenza uni specifico tavolo di confronto con tutti gli aggiudicatari e/o affidatari temporanei per fare chiarezza su regole ed obblighi”.