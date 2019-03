Tragedia sulla Statale, il video choc che Il Quotidiano ha deciso di non pubblicare

Da questa mattina, e per la precisione dalle ore 10, la nostra redazione è in possesso delle immagini che testimoniano della tragedia avvenuta ieri lunga la Statale 17. Momenti forti e crudi durante i quali le vite di Angelo Iorio e Annalisa Salvati sono state spezzate.

La nostra redazione, per una scelta autonoma di estrema sensibilità, ha deciso di non pubblicarle. Per evitare la spettacolarizzazione del dolore, per rispetto delle famiglie coinvolte in questo dramma e per non urtare la sensibilità dei nostri lettori. E anche per non dare queste immagini in pasto alla rete. A quella giungla nella quale i processi sono all’ordine del giorno. Noi crediamo, invece, che si debbano celebrare in tribunale, unico luogo deputato a stabilire la colpevolezza o l’innocenza di una persona. Pertanto crediamo che le immagini riprese dalle telecamere del distributore Agip, siano utili esclusivamente agli organi inquirenti che hanno il compito di accertare la verità attraverso la ricostruzione della dinamica del drammatico schianto.

LA REDAZIONE DE IL QUOTIDIANO DEL MOLISE