Tragedia sulla Statale, domani l’ultimo saluto a Gennaro

Bojano. Domani mattina l’ultimo saluto a Gennaro Caraviello, il 21enne di Bojano deceduto nel tragico incidente di sabato sera sulla Statale 17, all’altezza del bivio per il centro matesino, nel quale è rimasto ucciso anche il 77enne Antonio Angelini (L’ARTICOLO QUI). Domani (martedì 15 ottobre), alle 10.30, avranno luogo i funerali di Gennaro nella Cattedrale di Bojano. E ci sarà un bagno di folla per l’ultimo straziante saluto ad un ragazzo ben voluto dall’intera comunità. Mercoledì 16, invece, i funerali di Antonio Angiolini. Intanto restano stazionarie le condizioni del nipote di quest’ultimo, il ragazzo 15enne rimasto coinvolto del tragico incidente. Giunto al Cardarelli in gravi condizioni, è stato sottoposto ad un lungo intervento chirurgico, all’addome e al cranio. La sua situazione resta difficile, ma al momento stazionaria. Sembrerebbero, invece, essersi aggravate le condizioni della donna, moglie di Antonio e nonna del 15enne, che sarebbe entrata in coma nelle ultime ore.

L’intera comunità di Bojano è ancora sotto choc per la tragedia avvenuto sabato sera e si appresta a dare l’addio a Gennaro Caraviello e Antonio Angiolini.