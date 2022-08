Tragedia sulla Statale 16, frontale con 2 auto coinvolte: 2 morti e 4 feriti

Due sono in gravissime condizioni, Statale chiusa al traffico

E’ drammatico il bilancio di un incidente stradale che si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 9 agosto. Per cause in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate 2 auto, una Golf e una Lancia Y in un tragico frontale lungo la Strada Statale 16, precisamente al chilometro 530+400 in territorio di Petacciato.

Scenario drammatico agli occhi dei primi soccorritori che sono giunti sul posto: il bilancio, al momento, parla di due decessi accertati e quattro feriti, due dei quali in gravissime condizioni.

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che hanno dovuto estrarre dalle lamiere delle auto i corpi delle vittime ed estinguere anche un incendio innescato da alcuni componenti esplosi nell’impatto e volati ai lati della carreggiata, dove c’è l’erba.

Sul posto anche i Carabinieri, i sanitari del 118 e personale Anas.

Seguono aggiornamenti