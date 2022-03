Tragedia sulla Ss 87, tribunale in lutto per la scomparsa di Saltarelli. Fissati i funerali

Domani le esequie dell’avvocato 60enne che ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale. “Era un professionista serio e umano. Non lo dimenticheremo mai”

Si svolgeranno domani pomeriggio, lunedì 7 marzo, alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Rotello i funerali di Donato Saltarelli, l’avvocato 60enne che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, 5 marzo, in un incidente stradale sulla Statale 87 in territorio di San Martino in Pensilis.

Saltarelli era alla guida della sua auto quando all’improvviso ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata finendo fuori strada.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Inutili tutti i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

Una tragedia che ha scosso la comunità di Rotello e tutto il mondo forense. Tante le persone che hanno ricordato l’avvocato Saltarelli, un professionista amato e stimato. “Una persona speciale, un professionista serio – come lo ricordano in tribunale a Larino – un uomo di grande umanità strappato alla vita e ai nostri affetti da un tragico incidente stradale”.