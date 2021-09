Tragedia sulla Sp51, martedì i funerali della bimba di 4 anni

Si terranno con tutta probabilità nella giornata di martedì nel primo pomeriggio i funerali della bimba di 4 anni vittima del terribile incidente stradale che si è verificato sulla Sp51, la strada che collega Petacciato Marina al paese. Mentre vanno avanti le indagini dei carabinieri della stazione di Petacciato per ricostruire quanto accaduto l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia sta organizzando, assieme ad alcune associazioni di volontariato, i funerali della bambina. È probabile che le esequie si terranno all’interno dello stadio comunale per consentire alle due comunità di partecipare ai funerali. Due paesi sconvolti per l’accaduto che non ha una spiegazione.