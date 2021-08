Tragedia sulla collina Monforte: perde la vita un professionista di 66 anni

Tragedia questo pomeriggio sulla Collina Monforte a Campobasso. Un professionista molto noto in città, architetto, è precipitato dal muretto della collina. L’uomo, 67anni, si trovava nei pressi del piazzale quando è caduto oltre il muretto. Violento l’impatto: sul posto sono giunti poco dopo i soccorritori (allertati da alcuni passanti) ma per il professionista non c’era più nulla da fare. Al momento si indaga sulle cause: potrebbe essere stato un malore a far precipitare l’uomo oppure un gesto estremo. Sul luogo dell’incidente la polizia.