Tragedia sulla Bifernina, la lettera di un padre e il suo disperato appello alle autorità

Dopo la tragedia di questo pomeriggio sulla Bifernina, abbiamo ricevuto la lettera di un padre di una ragazza che studia in Molise e percorre spesso l’arteria stradale. Pubblichiamo di seguito il suo appello e il suo disperato grido di dolore alle autorità.

«Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco di Campobasso e autorità tutte.

Scrivo questa lettera riferendomi al drammatico incidente accaduto oggi sulla Bifernina dove hanno perso la vita delle persone. Preciso che non sono un residente della regione Molise. Preciso altresì che sono un padre di famiglia ed ho una figlia che studia nella vostra regione. Sa cosa mi racconta mia figlia in vivavoce dalla sua auto quando percorre la Bifernina? Mi racconta sempre le solite cose e non si parla certamente di affetti ma di gente che percorre quella strada maledetta a velocità elevate azzardando sorpassi mettendo così a rischio la vita degli altri automobilisti. Voglio chiederle una cosa Sig. Sindaco. Quanti corpi resteranno ancora esanimi su quell’asfalto maledetto? Il mio non è egoismo ma solo rispetto verso tutte le persone che hanno perso la vita su quella strada e infine provo un profondo senso di indignazione. Faccia qualcosa affinché gli automobilisti rispettino le regole. Le scrivo questa lettera da padre e se lei lo è capirà quanto scritto. Faccia qualcosa lei che può, magari intensifichi i controlli. Quella strada sembra una pista da gara. Una gara contro un nemico che incombe sempre e contro cui nulla si può. Faccia in modo che questo nemico chiamato comunemente morte non rubi altre vite».

Lettera firmata