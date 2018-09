Tragedia sul Monte Marrone, 36enne cade battendo la testa e muore

REDAZIONE

ULTIM’ORA L’allarme al 118 è giunto intorno alle 12:02 di oggi, domenica 30 settembre. Sul posto, oltre ai sanitari provenienti da Cerro al Volturno, anche un’eliambulanza partita da Pescara e alcuni volontari del Soccorso Alpino. La zona impervia, nell’agro di Rocchetta al Volturno, ha reso difficoltose le operazioni di recupero. Una volta giunti sul posto, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare la morte del giovane. Il 36enne, forse originario del frusinate, sarebbe caduto battendo violentemente la testa. Ancora sconosciute le cause che hanno portato al tragico incidente.

AGGIORNAMENTI

Ore 17,30 Un’escursione con gli amici sulle Mainarde purtroppo finita in tragedia. É successo tutto in pochissimi attimi, fatali per Massimo C., residente a Picinisco (FR). Mentre la comitiva saliva in direzione della Croce sul Monte Marrone che sovrasta Rocchetta al Volturno, improvvisamente il 36enne è caduto battendo violentemente la testa. Le cause sono ancora al vaglio, ma non è escluso che il giovane sia stato colpito da un malore. Sono stati i suoi compagni ad allertare il 118 ma la zona impervia, a circa 1800 metri di quota, ha impedito alle ambulanze di raggiungere il luogo dell’incidente, ed è stato quindi necessario l’intervento di un elicottero del 118, partito da Pescara. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Rocchetta a Volturno e il Soccorso Alpino (Cnsas). Purtroppo i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che costatarne il decesso, in quanto il giovane sarebbe morto sul colpo.