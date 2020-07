Inutili i soccorsi del bagnino e dei volontari del 118

Non c’è stato nulla da fare per un 54enne di Campobasso morto annegato nel pomeriggio di oggi, 7 luglio. Inutili i soccorsi del bagnino che ha provato a rianimarlo senza nessun esito. L’incidente è avvenuto sul lungomare nord nel tratto di spiaggia libera tra Aloha e Torretta. Inutili i soccorsi del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo